Darlehen zur Bildung von Wohneigentum Bundesbauministerin Geywitz kündigt Entlastungen für Immobilienkäufer an

Konkret kündigte die Ministerin an: „Ich möchte eigenkapitalersetzende Darlehen zur Bildung von Wohneigentum einführen.“ Mit solchen nachrangigen Krediten „könnten die Landesförderbanken wirtschaftlich nicht ganz so gut gestellten Menschen dabei helfen, trotzdem einen Kredit für ihre Traumimmobilie zu erhalten“, so Geywitz, die damit erstmals Pläne des Koalitionsvertrags ausführte. Das Programm könnte dem Vernehmen nach bereits 2023 starten.