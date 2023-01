Das deutsche Integrationsproblem „Wir sollten über eine Kindergartenpflicht nachdenken“

WirtschaftsWoche: Herr Wößmann, seit den Silvesterkrawallen ist die Debatte über unsere Integrationsprobleme wieder voll entbrannt. Für CDU-Chef Friedrich Merz liegt das Problem vor allem bei „Jugendlichen aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich hier in Deutschland an die Regeln zu halten“. Hat er Recht?

Ludger Wößmann: Das ist mir viel zu pauschalisierend und auch in der Tonalität wenig hilfreich. Wir dürfen trotz der Silvesterkrawalle nicht vergessen, dass die große Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland gut integriert ist. Was nichts daran ändert, dass wir ein offenkundiges Problem haben: Es gibt in manchen Ballungsräumen Gruppen junger Migranten, die den Rechtsstaat herausfordern und unsere freiheitlich-demokratische Ordnung nicht anerkennen. Die Akzeptanz unserer grundlegenden Werte und gesellschaftlichen Normen sollten – und müssen – wir von jedem Menschen in diesem Land einfordern.