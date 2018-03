„Das Elend der Sozialdemokratie“: Peer Steinbrück rechnet mit der SPD ab

Natürlich hat Steinbrück recht, wenn er seiner Partei vorwirft, dass sie den „vehementen Rückschlag des Pendels“ unterschätzte, also das Verlangen vieler Menschen nach staatlicher Handlungsfähigkeit, Sicherheit und Ordnung in Reaktion auf „forcierte Globalisierung, gehypten Multikulturalismus, massive Zuwanderung und abnehmende nationalstaatliche Gestaltungsmacht“. Aber er unterschätzt die sozioökonomischen Aspekte des neuen „Konfliktmusters“: Die Affäre um die Essener Tafel, von der Steinbrück bei Manuskriptabgabe am 15. Dezember natürlich noch nichts wusste, offenbart unübersehbar, dass für viele Einheimische die Frage von Weltoffenheit oder restriktiver Einwanderungsbegrenzung unmittelbar und ganz konkret die eigene materielle Versorgung und Lebensperspektive berührt. Gerade in den einst mehrheitlich SPD-wählenden Schichten vom Arbeitslosen bis zum Angestellten ahnt man, was die Sozialdemokraten ebenso wenig wie andere Parteien offen zu sagen wagen: Armutszuwanderer sind für alle Einheimischen, die mit ihnen um niedrig qualifizierte Arbeit oder Sozialleistungen konkurrieren, keine Bereicherung, sondern eine schwere Belastung.