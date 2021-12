Das ökonomische Profil des neuen Bundeskanzlers Für Scholz folgt die Wirtschaft dem Staat, nicht andersherum

Im Wahlkampf hatte es Olaf Scholz auf eine Partei und dabei auf einen Minister ganz besonders abgesehen. Die CDU sei eine Gefahr für den Standort Deutschland, verkündete der SPD-Kanzlerkandidat von fast jeder Bühne. Was er damit meinte, schickte er meist direkt hinterher. Dann tadelte Scholz das, was er Peter Altmaiers „Stromlüge“ nannte. Erst auf den letzten Metern seiner Amtszeit habe der Wirtschaftsminister kleinlaut eingeräumt, dass die deutsche Wirtschaft in Zukunft viel mehr erneuerbare Energie benötige als bisher eingeplant. Spät genug, um keinen Konflikt mit seiner eigenen Fraktion mehr eingehen zu müssen. Zu spät. Ha! Man konnte dem Sozialdemokraten die grimmige Fassungslosigkeit dann ansehen.