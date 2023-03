Das Pflegedilemma   Wer Fachkräfte besserstellt, belastet direkt die Hilfebedürftigen

Zu spät und zu wenig – das ist das Urteil von vielen Seiten zum Gesetzentwurf, mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Probleme für Hilfebedürftige wie Pflegeprofis lösen will. Der Entwurf sieht zur Jahresmitte höhere Beiträge vor. Ab 1. Juli sollen Eltern 0,35 Punkte mehr und dann 3,4 Prozent des Bruttolohns abführen. Kinderlose zahlen dann einen Zuschlag von 0,6 Punkten und künftig 4,0 Prozent. Von zwei Kindern an soll der Satz um 0,15 Punkte je Kind sinken. Damit wird ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, dass die Zahl der Kinder besser berücksichtigt wissen wollte. Außerdem fließt mehr Geld in die Versicherung, die im Minus ist.