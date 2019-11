„Das war grundlegend falsch“: Kramp-Karrenbauer spricht über die größten Fehler als CDU-Chefin

Das erste Jahr als Parteichefin sei „nicht spurlos“ an ihr vorübergegangen. Und habe sogar der Beliebtheit der Partei geschadet. „Das kann man an Umfragewerten sehen, das kann man natürlich auch an Diskussionen in der Partei sehen“, zitiert der SWR die Parteichefin in einer Ankündigung. Zugleich äußerte sie Verständnis dafür, dass es in der Partei Kritik an ihrer Person gegeben habe. „Eine Partei, die CDU insbesondere, will natürlich immer eine Vorsitzende, von der sie weiß: Die steht da vorne, auf die kann ich mich verlassen, die macht keine Fehler“, sagte die Verteidigungsministerin. Die Partei habe aber wahrgenommen, dass sie als Vorsitzende Fehler gemacht habe.