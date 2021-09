Das Wichtigste vom Wahlabend Auch bei ersten Hochrechnungen sind Union und SPD gleichauf

„Ein Machtwechsel liegt in der Luft“, kommentierte der Wahlforscher Karl-Rudolf Korte die ersten Prognosen kurz nach 18 Uhr. „Der Sondierungsmeister wird die nächste Regierung stellen.“ Das sei historisch. In der Hand hätten es nun zudem vor allem FDP und Grüne. „Sie müssen sich entscheiden, ob sie sich der Union oder der SPD näher fühlen“, sagte Korte im ZDF.



Die Wahlbeteiligung lag ersten Angaben zufolge bei 76,0 Prozent und damit etwas niedriger als 2017 mit 76,2 Prozent. Allerdings dürften wegen der Coronakrise mehr Menschen per Brief abgestimmt haben. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor per Briefwahl wählen. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es mindestens 40 Prozent sein. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 76,2 Prozent.