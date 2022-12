Daten-Gipfel: Neues Institut soll Nutzung von Daten in Deutschland stärken

Das von der Bundesregierung geplante Dateninstitut will vor allem in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und politischen Entscheidungsprozessen Verbesserungsvorschläge machen. Für den Aufbau und die Arbeit des Instituts sollen ab 2023 bis 2025 jährlich zehn Millionen Euro zur Verfügung stehen, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag anlässlich des Digital-Gipfels in Berlin mitteilte.