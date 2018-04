Daten-Skandal: Deutsche Post weist Kritik an Datenweitergabe im Wahlkampf zurück

BerlinDie Deutsche Post hat Kritik an der geschäftsmäßigen Weitergabe von Kundendaten im Bundestagswahlkampf zurückgewiesen. Das Tochterunternehmen „Deutsche Post Direkt GmbH“ speichere und verarbeite „personenbezogene Daten bei strikter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes“, teilte ein Post-Sprecher am Sonntag als Reaktion auf einen Bericht der „Bild am Sonntag“ mit. Die Arbeit des Tochterunternehmens unterliege der Aufsicht des Bundesbeauftragten für Datenschutz „und ist über die Jahre regelmäßig überprüft worden“.