Datenaffäre: Alarmstimmung in der Digitalwirtschaft wegen Facebook-Skandal

Bitkom-Expertin Dehmel wies auf die Rechtslage in Deutschland hin. Wer hier unternehmerisch tätig sei, müsse sich ohne Wenn und Aber an geltende Datenschutzgesetzte halten. „Die ganz große Mehrheit hält sich an die Datenschutzregeln und treibt mit digitalen Geschäftsmodellen Innovationen in der Wirtschaft voran.“