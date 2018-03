Datenmissbrauch: Barley verlangt von Facebook umfassende Aufklärung

BerlinIm Skandal um mutmaßlichen Missbrauch von Millionen Facebook-Daten hat Justizministerin Katarina Barley die Spitzen von Facebook Europe für kommende Woche in ihr Ministerium eingeladen. „Ich verlange Aufklärung darüber, wie es zu diesem Vorgang kommen konnte, ob Nutzerinnen und Nutzer deutscher Accounts davon betroffen sind und was Facebook gedenkt zu tun, um die Wiederholung solcher Fälle zu verhindern“, sagte Barley am Donnerstag in Berlin.