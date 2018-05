Datenschutz-Grundverordnung: Datenschützer kritisiert Merkel

„Sinngemäß zu sagen, die Wirtschaft werde durch die bösen Datenschutzregeln an ihrer vollständigen guten Entfaltung gehindert, ist aus Sicht eines Datenschützers bedenklich und bedauerlich“, sagte Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg, der WirtschaftsWoche. Die Kanzlerin habe wohl Einflüsterer aus der Softwareindustrie: „Solche Aussagen sind kontraproduktiv und verunsichern die deutschen Unternehmen, die bereit sind, sich an Datenschutzregeln zu halten – und das sind die allermeisten“, sagte Brink. Merkel hatte beim DGB-Bundeskongress davor gewarnt, wer Angst vor Daten habe, könne bei der künstlichen Intelligenz nicht mitmachen. In ihrer Regierungserklärung hatte sie außerdem gesagt, dass zu glauben, bei der künstlichen Intelligenz vorne und bei den Daten so restriktiv wie möglich sein zu können, nicht zusammenpasse.