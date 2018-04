Datenschutz-Strafen: GKV-Chefs fürchten Privatinsolvenz und laufen Sturm gegen Minister Spahn

In einem gemeinsamen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, das dem Handelsblatt vorliegt, weisen sie die geplanten neuen Bußgeldtatbestände in aller Form zurück. Sie seien angesichts der Tatsache, dass die Körperschaften bereits heute einer staatlichen Aufsicht unterliegen würden, nicht erforderlich. Vor allem aber seien die angedrohten Strafen völlig unverhältnismäßig.