Datenschutz: Warum die Kritik der Politik an Facebook scheinheilig ist

Die sozialen Netzwerke hatten noch eine weitere Funktion für die Parteien. „Es geht darum, die Botschaften in den Zielgruppen zu testen“, erklärten die CDU-Werber damals. So könne ein Thema unterschiedlich angesprochen und so erkannt werden, wann die potenziellen Wähler am besten darauf reagieren. „Das Zepter der digitalen Partei nicht den Wutmenschen überlassen“, so lautete das Motto, dass Schöller mit auf den Weg gab.