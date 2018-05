Datenschutzgrundverordnung: Merkel torpediert neue EU-Datenschutzregeln

Natürlich müssten die Menschen über ihre Daten verfügen können. Es müsse aber aufgepasst werden, dass die Regeln nicht „unpraktikabel“ ausfielen, sagte Merkel am Mittwoch bei einer Konferenz von CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin. So werde sich beispielsweise die Künstliche Intelligenz ohne den Umgang mit großen Datenmengen nur so entwickeln „wie eine Kuh, die kein Futter kriegt“.