Datenschutzgrundverordnung: Warum der neue EU-Datenschutz die Cyberrisiken für Unternehmen verschärft

Die Täter hatten seinerzeit in großem Stil Kundendaten erbeutet. Die Attacke sei von Mitte Mai bis Juli erfolgt und betreffe womöglich 143 Millionen US-Verbraucher, räumte die Wirtschaftsauskunftei ein. In Hunderttausenden Fällen hatten die Kriminellen demnach Zugriff auf sensible Daten wie Sozialversicherungs- oder Kreditkartennummern.