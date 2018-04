Datenskandal: Bundesregierung erwägt strenge Facebook-Regulierung

Da demokratische Prozesse aber nicht alleine mithilfe des Datenschutzrechts gesichert werden könnten, wie Mayer in dem Schreiben betont, kommen zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen in Betracht. „Die Bundesregierung wird deshalb über das Datenschutzrecht und über das in 2017 verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz hinaus genau prüfen, ob zur Sicherung demokratischer Prozesse noch weitere Maßnahmen erforderlich sind, etwa im Rahmen der Regulierung von Plattformen“, erklärte der CSU-Politiker. In diese Prüfung werde miteinbezogen, was der EU-Gesetzgeber Initiativen plane.