Datenweitergabe: Deutsche Datenschützer drohen Facebook

Die DSGVO ist am Freitag in der gesamten Europäischen Union in Kraft getreten. Damit gelten auch in Deutschland schärfere Datenschutzbestimmungen, die zudem an empfindliche Geldstrafen gekoppelt sind. Allerdings ist nun Europa-weit die irische Datenschutzbehörde für Facebook zuständig, da der Konzern dort seine EU-Niederlassung hat.