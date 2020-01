Datteln 4 Der „größte Schwarzbau Deutschlands“ geht ans Netz

Seit Anfang Januar bietet Uniper an der Strombörse EEX 500 Megawatt Kohlestrom aus dem neuen Kraftwerk an. Im Februar soll es dann noch einmal abgeschaltet werden und nach einem weiteren Probebetrieb im Frühjahr im Sommer in den regulären Betrieb übergehen. Dagegen regt sich Widerstand. Der BUND kritisiert den Plan, Datteln in Betrieb zu nehmen. Es seien noch verschiedene Klagen anhängig, eine rechtskräftige Genehmigung gebe es nicht. Die Uniper-Idee, alte Kraftwerke abzuschalten oder umzurüsten, sei eine „Trickserei“. Dieser Vorschlag entspräche einer deutlichen Ausweitung der Energieerzeugung aus fossilen Quellen und damit sogar einer deutlichen Erhöhung der CO2-Emissionen, argumentierte der BUND. „Das wäre das Gegenteil des Kohleausstiegskompromisses und einer Energiewende“, so Thomas Krämerkämper, Landesvorsitzender des Umweltverbands. „Aufgrund alter Abnahmeverträge mit RWE und der Bahn sei mit einer hohen Auslastung des Kraftwerks zu rechnen, obwohl diese Kunden den Strom gar nicht mehr wollten“, so Krämerkämper. Um Unipers „umweltzerstörerische Strategie“ zu stoppen, bräuchte es „massiven Druck von außen“. Der wird nicht lange auf sich warten lassen: „Fridays for Future“ hat in Dortmund das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 zum Schwerpunktthema ihrer Demos und Proteste erklärt.