Dauerhafter Unternehmenserfolg „Müssen leider Leute einstellen, die Formulare ausfüllen“

1753 wurde die Warsteiner-Brauerei gegründet. Catharina Cramer, 43 Jahre, ist seit dem Tod ihres Vaters Albert Cramer vor neun Jahren Inhaberin der Warsteiner Gruppe mit einem Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Die Brauerei-Gruppe, zu der neben Warsteiner auch Marken wie König Ludwig, Herforder und Paderborner gehören, ist heute in der neunten Generation inhabergeführt. So viel Tradition, spielt das eigentlich bei den Pilstrinkern überhaupt noch eine Rolle? Cramer glaubt schon. Tradition, Wurzeln und auch die Herkunft spielen ein ganz wichtige Rolle, ist die Unternehmerin überzeugt. Aber man müsse die Marke über die Jahrhunderte und Jahrzehnte jung halten und immer wieder neu erfinden. „Nicht radikal, sondern langsam und behutsam“, sagt Cramer. Wichtig sei dabei auch die Emotion, die in einer Marke steckt und die sie vermittelt. „Eigentlich sind wir ja nicht mehr in der Bier-, sondern in der Entertainment-Branche tätig.“ Überall wo Bier getrunken wird, kommen Menschen zusammen, bei Festivals, bei Events, in Kneipen oder bei Sportveranstaltungen – „und da sind wir dabei.“