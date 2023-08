DDR-Geschichte Gedenken und Mahnungen zum Jahrestag des Mauerbaus

13. August 2023 | Quelle: dpa

Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin. Mit dem Bau am 13. August wurde vor 62 Jahren begonnen. Bild: Bild: dpa

Am 62. Jahrestag des Mauerbaus ist am Sonntag in Berlin und andernorts an die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert worden. An der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in der Hauptstadt kamen zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zusammen, um der Menschen zu gedenken, die bei Fluchtversuchen starben oder getötet wurden.