 De Maizière trifft Scholz: Die Kunst des klugen Kompromisses

Das Buch sei gut, sagt Scholz zum Auftakt seiner Kurzkritik. De Maizière sei ein „ganz feiner Kerl“. Und das merke man, wenn man das Buch lese. Scholz hebt ein Beispiel hervor, das zeige, wie verdienstvoll die Arbeit sei, die sich sein früherer Kabinettskollege gemacht hat. „Muss man wissen, was A- und B-Frühstücke sind?“, fragt er und schiebt die Antwort gleich hinterher: Ja, klar, sollte man. Es geht dabei um die getrennten Treffen der Minister von SPD (A) und Union (B), die sich in kleiner Runde absprechen, bevor in großer Runde das Kabinett tagt. Er habe selbst nicht gewusst, woher die Bezeichnung komme, gibt Scholz zu. Das habe er erst jetzt von de Maizière gelernt: aus einer Sitzung der Kultusministerkonferenz in den 1970er Jahren.