Debatte CDU-Arbeitnehmerflügel warnt vor Blockade der Grundrente

In der Union sind einige der Meinung, dafür fehle jetzt das Geld angesichts der Milliardenausgaben für Rettungsmaßnahmen in der Coronakrise. Unionspolitiker werfen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zudem vor, noch kein Konzept zur Finanzierung der Grundrente vorgelegt zu haben. Der Gesetzentwurf sei in dieser Form nicht zustimmungsfähig, sagte Unionsfraktionsvize und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Carsten Linnemann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.