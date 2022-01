Debatte im Bundestag: Warum Deutschland die Impfpflicht braucht

Denn so richtig es ist, die Einführung eines medizinethischen Themas kritisch zu begleiten, so wichtig ist es, die grundgesetzlich vorgegebene Rollenverteilung anzuerkennen. So kommt den demokratisch gewählten Entscheidungsträgern von Verfassungs wegen eine Einschätzungsprärogative zu, was die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur sog. Bundesnotbremse unlängst erneut untermauert haben. Zugleich machten die Richter deutlich, dass pandemiebedingte Schutzmaßnahmen mit zunehmender Geltungsdauer an Eingriffsintensität gewinnen können. Auch vor diesem Hintergrund dürfte eine sorgfältig erwogene allgemeine Impfpflicht als Kernstück einer langfristigen Gesamtstrategie kaum am Grundgesetz scheitern. Dies gilt überdies deshalb, weil sie nicht mit einem Impfzwang gleichzusetzen wäre, auf eine Verweigerung also lediglich Bußgelder folgten.