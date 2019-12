Debatte Sprecherin: Bundesregierung plant kein Tempolimit auf Autobahnen

Esken zeigte sich offen für den Vorschlag. „Ein zeitlich überschaubarer Praxistest in Deutschland mag ein Mittel sein, auch der CDU/CSU nochmal deutlich zu machen, dass ein Tempolimit sinnvoll und überfällig ist“, sagte sie RTL und ntv. Die SPD wolle den Straßenverkehr in Deutschland noch in dieser Legislatur sicherer und sauberer machen. „Ich erwarte von CDU und CSU, dass sie offen für Kompromisse sind und sich Fakten nicht verschließen.“