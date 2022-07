Debatte über Atomkraft-Verlängerung Der Kern von Pragmatismus

Nun prüft die Regierung die Atomfrage also doch noch einmal. Hoffentlich vorurteilsfrei. Denn genau das ist der umfassende Pragmatismus, den wir in den kommenden Wochen und Monaten wohl werden bitter nötig haben müssen. Energie und Ressourcen sparen, wo immer möglich, und so viele Quellen aktivieren wie nötig – darauf wird es jetzt ankommen. Und nur nebenbei: Wenn Putin den Gashahn nicht mehr richtig aufdrehen sollte, wird Tempo 130 auf der Autobahn unser geringstes Problem sein.



