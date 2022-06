Debatte um den Gasverbrauch: Die Kriegsmangelwirtschaft rückt näher

Gesetzlich vorgegeben ist, dass Verbraucher und kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser als letztes das Gas abgedreht bekommen, die Wirtschaft wäre vorher dran. In der vergangenen Woche noch stellte Habeck den Start einer groß angelegten Kampagne fürs Energiesparen vor. Aber da hieß es, das solle eher den Charakter von Empfehlungen haben, auf Augenhöhe. Getragen wird die Sparkampagne auch von einem Bündnis von Handwerk, Industrie, Gewerkschaften, Verbraucherschützern und vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Nun will Habeck auch eine Absenkung der Heiztemperatur in Häusern zumindest nicht mehr ausschließen. Man schaue sich alles an, sagte er am Donnerstagabend ebenfalls. Ein Dementi war das nicht. Der Städte- und Gemeindebund bringt bereits eine Absenkung der Temperaturvorgaben bereits ins Spiel. BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae sagt zwar, die Gasversorgung laufe derzeit stabil. Dennoch sei die Entwicklung "besorgniserregend, insbesondere mit Blick auf den Winter." Um so wichtiger sei die Befüllung der Speicher in den nächsten Monaten. "Der Aufruf der Bundesregierung, Energie zu sparen, kommt im richtigen Moment.“ Es wird tatsächlich ernst.