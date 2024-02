Debatte um deutsches Waffensystem Was macht die deutschen Taurus-Raketen so besonders?

Olaf Scholz, so zeigt der aktuelle Streit um das System, sieht das anders. Sein Argument lautet: „Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Auch nicht in Deutschland.“ Das sagte er am Montag auf einer Chefredakteurskonferenz der Nachrichtenagentur dpa. „Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.“