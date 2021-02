Debatte um die Schuldenbremse Altmaier will doch erstmal keine Staatsbeteiligungen verkaufen

In die Debatte um das Aussetzen der Schuldenbremse mischte sich der Bundeswirtschaftsminister jüngst mit einem eigenen Vorstoß ein: Man müsse auch über einen Verkauf von Staatsbeteiligungen nachdenken, sagte Peter Altmaier (CDU) Anfang Februar. Deren Wert sei in den vergangenen Jahren schließlich „ordentlich gewachsen“. Ein (Teil-)Verkauf dieses Tafelsilbers könne „Geld in die Staatskasse“ fließen lassen, das man für Zukunftsinvestitionen gut gebrauchen könne.