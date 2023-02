Debatte um Geflüchtete „Zuwanderung ist nicht gleich Zuwanderung“

WirtschaftsWoche: Herr Liebig, nach 2015/16 debattiert die deutsche Politik wieder über Flüchtlinge. Ein Gipfel zwischen Bund, Ländern und Kommunen ging am Donnerstag ohne greifbare Ergebnisse auseinander. Bevor wir aber über die aktuelle Situation reden, ein Rückblick: Ist Deutschland die Integration Mitte des vergangenen Jahrzehnts nun gelungen oder nicht?

Thomas Liebig: Die kurze Antwort lautet: im Großen und Ganzen ja, durchaus. Nach fünf Jahren, also um 2020 herum, hatte rund die Hälfte der Geflüchteten hier eine Arbeit gefunden. Das ist eine bessere Quote als wir sie bei vorangegangenen Fluchtbewegungen beobachten konnten. Um Angela Merkel abzuwandeln: Wir haben eine Menge geschafft: Politik, Unternehmen und Gesellschaft gemeinsam – auch wenn Corona dann vorübergehend zu einem gewissen Knick führte.