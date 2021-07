Debatte um Impfanreize „Die deutsche Impfkampagne hat die Ungleichheit vergrößert“

Die USA scheinen sich die Ergebnisse Ihrer Studie bereits zu Herzen zu nehmen. Die deutsche Politik ist da offenbar zögerlicher.

Unseren Informationen zufolge landete unsere Studie bereits kurz nach ihrem Erscheinen im Weißen Haus. Die Reaktion aus der US-Politik war also sofort da. In Deutschland gab es zwar auch schon früh Interesse – das war aber längst nicht so ausgeprägt wie in Übersee. Erst jetzt wacht die deutsche Politik offenbar langsam auf. Erst jetzt ist die Bereitschaft da, sich Gedanken zu machen und sich auszutauschen. Aber da ist Deutschland nun eben reichlich spät dran.