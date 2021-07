Debatte um Impfpflicht Sogar eine Impfprämie von 500 Euro könnte sich für den Staat rechnen

Gleichzeitig brachte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) Privilegien für Geimpfte ins Spiel: Sie sollten mehr dürfen als Menschen, die nur über einen negativen Test verfügen. Das wiederum brachte die FDP auf die Barrikaden.



Einig sind sich alle, dass mehr geimpft werden muss. Hürden sollen sinken, die Angebote möglichst unkompliziert zu den Menschen gebracht werden, die bisher vielleicht nur zu bequem oder überfordert waren. Der Piks kann mittlerweile in Fußballstadien, vor Hörsälen oder in Einkaufszentren abgeholt werden; in einigen Impfzentren, zum Beispiel in Hamburg, ist kein Termin mehr nötig, in Berlin werden die Berufsschulen angefahren.