Debatte um Kindergrundsicherung „Wir geben schon eine Billion für Soziales aus – unser Problem ist nicht das Geld“

Geben Sie ein Beispiel.

Das Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die bedürftig sind, können damit soziale Teilhabe beantragen, also zum Beispiel die Mitgliedschaft in einem Sportverein, Nachhilfeunterricht oder Geld für die Klassenfahrt. Also genau das, was Kindern in Armut wirklich hilft. Es werden aber nicht einmal 20 Prozent der Mittel beantragt.