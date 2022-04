Debatte um Mehrwertsteuer Keine Steuersenkung auf Lebensmittel! Dann erhöht lieber die Hartz-IV-Sätze

Erstens können wir nicht voraussetzen, dass Handel und Hersteller diese Ersparnisse überhaupt an die Verbraucher weitergeben. Es könnte gut sein, dass sich an den Preisschildern im Supermarkt kaum was ändert – und sich nur die Kassen der Händler und der Lebensmittelindustrie füllen.



Und was ist überhaupt ein Grundnahrungsmittel? Ein Apfel – aber was ist mit Apfelsaft? Milch bestimmt – aber was ist mit süßem Fruchtquark, Kakaodrinks oder Eiscreme? Kartoffeln sind für die Deutschen bestimmt ein Grundnahrungsmittel, aber sollte deshalb auch die Steuer auf Tiefkühlkroketten gesenkt werden? Sollen wir die Steuern auf Brot senken, aber für Croissants nicht? Lobbyisten dürften um jedes einzelne Produkt erbittert ringen, damit ihre Auftraggeber irgendwie auch noch von der Steuersenkung profitieren. Das bringt das Risiko mit sich, dass wir noch mehr Steuerchaos schaffen. Oder sogar die Steuern für Produkte senken, deren Produktionskosten gar nicht so viel teurer geworden sind.