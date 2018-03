Debatte um Mindestlohn: Ohne Ausnahmen wird es heftig

Es wäre ein ganz schlechtes Signal, wenn junge Ungelernte mit Vollzeit-Arbeit je nach Stundenzahl immerhin 1300 bis 1500 Euro brutto verdienen könnten, während Azubis (für die der Mindestlohn ebenfalls nicht gelten wird) kaum die Hälfte nach Hause bringen. Für Langzeitarbeitslose wiederum dürfte es so gut wie unmöglich werden, diese Lohnhürde überhaupt zu überspringen. Wer das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit also ernsthaft angehen will (und das verspricht die Regierung zumindest vollmundig), der muss auch an dieser Stelle handeln.