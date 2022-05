Debatte um Renteneintritt „Die Rente mit 70 ist grober Unfug“

Wie viel der gewonnenen Lebenszeit sollte man weiter arbeiten, wie viel in Rente verbringen dürfen?

Aktuell befinden sich die Menschen etwa 40 Jahre in Arbeit und etwa 20 Jahre in Rente. Daraus ergibt sich, eine längere Lebenszeit im Verhältnis 2:1 aufzuteilen: pro Jahr länger leben vier Monate länger Rente und acht Monate länger Arbeit, um die zusätzliche Rentenzeit zu finanzieren. So bliebe das Rentensystem stabil. Und es wird niemandem etwas weggenommen, denn die Menschen wären durchaus länger in Rente, gewinnen also dazu.