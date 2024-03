Debatte um Schuldenbremse und Wirtschaftskrise „Christian Lindner hat sich intellektuell eingemauert“

Auch das ist ein Grund, weshalb immer mehr Unternehmen wie Miele Arbeitsplätze in Deutschland abbauen und in Länder mit deutlich besseren Bedingungen wechseln, etwa nach Polen, Ungarn oder in die USA?

Ja, deutsche Unternehmen investieren zwar – aber sie tun es nicht in erster Linie hier am Standort. Mit 132 Milliarden Dollar sind 2023 aus Deutschland so viele Investitionen abgeflossen wie noch nie zuvor. Deutschland hat also ein dramatisches Investitionsproblem. Deshalb brauchen wir auch kein klassisches Konjunkturprogramm gegen die Wirtschaftskrise, sondern ein Investitionsprogramm. Ganz konkret: Bessere Abschreibungsbedingungen und Prämien für Unternehmen, die investieren. Das ist zielgenauer als eine nominale Steuersatzsenkung.