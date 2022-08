Debatte um Übergewinnsteuer Regierung rechnet mit erheblichem Profit in der Energiewirtschaft

Allerdings dürfte eine solche Übergewinnsteuer juristisch schwer durchzusetzen sein. Allein der Begriff „Übergewinn“ ist schon schwer abzugrenzen. Nicht nur deshalb wehrt sich die FDP bisher vehement gegen eine solche Steuer. „Die Übergewinnsteuer wird von mancher Seite als eine Rettung dargestellt, die sie nicht sein kann“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr kürzlich im Interview mit der WirtschaftsWoche. Vielmehr würde Bürgerinnen und Bürger am Ende sogar draufzahlen. „Denn eine solche Steuer kann dann nicht nur für die eine Branche wie Energiekonzerne gelten, für andere wie etwa Impfstoffhersteller wie Biontech aber nicht“, erklärte Dürr: „Wer eine Übergewinnsteuer einführt, treibt innovative Firmen aus dem Land, das kostet Wohlstand und Arbeitsplätze.“

Die Ampel-Koalition trifft sich am Dienstag zu einer zweitägigen Klausurtagung in Meseberg, die Debatte über neue Entlastungspakete wird das zentrale Thema sein.



Lesen Sie auch: „Kürzer Duschen? Ich frage mich manchmal, was der Staat noch regulieren will“