Debatte um Ukraine-Hilfen Diese Strategie geht nicht auf, Herr Scholz!

Es ist eine desaströse Woche für Olaf Scholz: die Franzosen zeigen sich als kluge Strategen, die Briten sind sauer und die Litauer können es nicht fassen, dass der Kanzler Deutschland und Europa rote Linien setzen will, während Russlands Präsident Wladimir Putin in der Ukraine weiter „plündern, vergewaltigen und zerstören“ kann, so schreibt es Gabrielius Landsbergis, Außenminister in Vilnius, auf der Nachrichtenplattform X, früher Twitter.