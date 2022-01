Debatte um Windkraftausbau „Auch Straßen zerschneiden Bayerns schöne Landschaft“

WirtschaftsWoche: Frau Renkhoff-Mücke, der Ausbau der Windkraft in Bayern ist praktisch zum Erliegen gekommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat die Staatsregierung aufgefordert, bis März einen verlässlichen Plan vorzulegen, das zu ändern. Die Widerstände im Freistaat sind jedoch zahlreich. Die Entfernung von Windrädern zur nächsten Wohnbebauung muss hier mindestens zehnmal so groß sein wie die Höhe eines Windrads. Mit welchen Argumenten wollen Sie als Unternehmerin überzeugen?

Angelika Renkhoff-Mücke: Mit Sicherheit ist da viel Kommunikation gefordert. Wir können am Ende aber nicht nur Einzelinteressen berücksichtigen. Jeder muss womöglich in einen sauren Apfel beißen. Auch die Industrie war am Anfang dagegen, erneuerbare Energien wurden als Preistreiber für Strom wahrgenommen. Aber die Versorgungssicherheit steht für uns an höchster Stelle. Wenn wir gleichzeitig aus Atom- und Kohlekraft aussteigen wollen, müssen wir auch in Bayern tätig werden.