Debatte ums Bürgergeld So viel (oder wenig) Grundsicherung gibt es in anderen Ländern

Auch Frankreich arbeitet derzeit wie die Bundesrepublik an einer Reform der Grundsicherung. Allerdings sollen die bisher geltenden Voraussetzungen verschärft werden. Präsident Emmanuel Macron hatte den Pfad dafür bereits während des Wahlkampfs im Frühjahr vorgezeichnet: Wer das so genannte „Revenue de Solidarité Active“ (RSA) beantragt, soll als Gegenleistung zwischen 15 und 20 Stunden dafür arbeiten – pro Woche wohlgemerkt. Alternativ kann eine Fortbildung im selben Stundenumfang gewährt werden. Beides soll zum Ziel haben, Empfänger der Grundsicherung wieder dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Daran hakt es nämlich bisher.