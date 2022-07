Debatte ums Bürgergeld Herr Heil, es kann nicht nur ums Geld gehen!

Wir brauchen daher eine breite und offene gesellschaftliche Debatte darüber, was den Menschen wirklich und als erstes fehlt: Geld – oder Aufstiegschancen? Um diese Debatte anzustoßen und dem Diskurs über Armut und ihre Ursachen eine neue Richtung zu geben, braucht es in unserem Land neue Anwälte für die Interessen und Bedürfnisse sozial benachteiligter Menschen. Was folgen könnte, wären Mehrheiten für eine andere Politik: eine, die den Glauben in den Menschen und seine Fähigkeiten zur Grundlage hat. Mehrheiten, die wissen, dass Sozialpolitik Geld kostet – aber an den richtigen Stellen eingesetzt, die Not der Menschen nicht nur erträglicher verlängert, sondern wirklich überwindet.