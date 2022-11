Debatte ums Bürgergeld So viel (oder wenig) Grundsicherung gibt es in anderen Ländern

Ein Vergleich mit vergleichbaren Ländern zeigt, wie wenig Großbritannien für seine sozialen Sicherungssysteme ausgibt: Laut der OECD beliefen sich die Sozialausgaben in Deutschland 2019 auf 25,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Italien waren es 28,2 Prozent, in Belgien 28,9 Prozent und in Frankreich 31 Prozent. Großbritannien lag mit seinen eher kläglichen 20,6 Prozent näher an den USA (18,7 Prozent) als an seinen europäischen Nachbarn.