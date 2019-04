Deckel für Pflegekosten: SPD und Union ignorieren, was die Pflege braucht

Doch da wird es dann zum anderen noch schwieriger für die andere Gruppe: die der Hilfebedürftigen. Die Pflegeversicherung ist seit jeher nur eine Teilkaskoversicherung. Immer fallen beim Einzelnen Extrakosten an: für die Betreuung selbst, in einem Heim aber auch für Unterbringung oder Verpflegung. Das summiert sich in einigen Bundesländern auf mehr als 2000 Euro privat im Monat. Hier setzt die berechtigte Angst von Menschen mit überschaubarem oder gar keinem Vermögen an, dass sie zum Ende ihres Lebens nicht nur im Alltag abhängig werden, sondern auch vom Staat oder von ihren Kindern, die immer wieder von Kommunen herangezogen werden, Kosten der Pflege für ihre Eltern zu übernehmen. Kinder haften hier für ihre Eltern, auch wenn die Kommunen das mit sehr unterschiedlichem Nachdruck einfordern.