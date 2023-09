Defekte Leopard-1A5-Panzer: „Die Panzer waren tadellos“

Eine Nachricht über defekte Leopard-Panzer aus Deutschland scheint in dieser Woche prototypisch für wachsende Probleme der Ukraine zu stehen. Erst versuchte Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der UN in New York, die kriegsmüde Weltgemeinschaft von weiterer Unterstützung überzeugen. Dann stockte zuhause auch noch die Gegenoffensive gegen Russland, während sogar der Support des Westens zu schwinden droht.