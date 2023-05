Defizite bei Krankenkassen Müssen Besserverdienende bald mehr zahlen?

Doch es reicht hinten und vorne nicht. Zur Anhörung am Mittwoch zum so genannten Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz lautete das einhellige Urteil der geladenen Fachleute: So wie Lauterbach plane, müssten Betroffene künftig mehr eigenes Geld in der Pflege aufwenden. Andererseits aber könnten Pflegeanbieter mit der vorgesehenen Bezahlung nicht weiter arbeiten.