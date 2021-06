Deglobalisierung, Insolvenzen, Digitalisierung Diese Corona-Thesen haben sich so nicht bewahrheitet

Anfang 2020 verschärfte sich zunächst die Lage in China, kurze Zeit später stiegen die Fallzahlen in Europa rapide an – und mit ihnen auch die Todesfälle. Von da an veränderte sich das Blickfeld auf die globale Freizügigkeit und Errungenschaften des freien Welthandels. Viele Grenzen wurden geschlossen und die bis dato so enge Vernetzung der Welt wurde von heute auf morgen teilweise zurückgedreht. Menschen konnten nicht mehr „mal eben“ um den Globus fliegen und Waren über Tausende von Kilometern transportieren.