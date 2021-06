Deglobalisierung, Insolvenzen, Digitalisierung Diese Corona-Thesen haben sich so nicht bewahrheitet

Infolgedessen ging die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen auf einen neuen Tiefststand zurück. Die Amtsgerichte meldeten 15.841 Unternehmensinsolvenzen und damit 15,5 Prozent weniger als 2019, teilte Ende April das Statistische Bundesamt mit. Viele schoben diese Zahlen ausschließlich auf das Aussetzten der Insolvenzantragspflicht. Allerdings: Seit diese für die meisten Betriebe wieder gilt, ist kein Anschwellen der Insolvenzzahlen in Sicht. Und Insolvenzexperten gaben bereits leichte Entwarnung. „Schon in den vergangenen Monaten galten die Ausnahmeregelungen nur noch für einen eng eingegrenzten Kreis von Unternehmen“, sagte etwa Tillmann Peeters, Geschäftsführer der Sanierungsberatung Falkensteg im April der WirtschaftsWoche. „Trotzdem ist die Wahrnehmung in weiten Teilen der Wirtschaft eine ganz andere: Viele Unternehmer gehen davon aus, sie bräuchten momentan keine Insolvenz anmelden“, so Peeters. Auch der Düsseldorfer Insolvenzverwalter Dirk Andres von der Sanierungs- und Insolvenzkanzlei AndresPartner sagte im Gespräch mit der WirtschaftsWoche im Frühling 2021, er glaube nicht an die große Welle von Insolvenzanträgen. „Es gibt immer noch zahlreiche Hilfsprogramme und Unterstützungsmaßnahmen wie die Kurzarbeit, die viele Unternehmen über Wasser halten“, sagte Volker Hees ebenfalls im April. Der Partner der Düsseldorfer Kanzlei Hoffmann Liebs berät Unternehmen, Gesellschafter und Geschäftsleiter in Fragen des Insolvenz- und Sanierungsrechts. Viele Unternehmen befänden sich „derzeit noch in einer Art Winterschlaf“, so Hees. „Erst wenn Firmen aus stark betroffenen Wirtschaftszweigen wie der Hotellerie, der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche ihre Geschäft wieder hochfahren – und damit auch ihre Kostenbasis steigt – wird sich zeigen, welche Unternehmen langfristig eine Chance haben.“



Fazit: Mit der großen Insolvenzwelle ist eher nicht mehr zu rechnen. Das Risiko einer Vielzahl an Insolvenzen ist allerdings noch nicht ganz ausgestanden.