Dehoga-Geschäftsführerin Hartges „Wir erleben eine starke verbale Radikalisierung in der Debatte mit Impfgegnern“

Immer mehr Länder führen nun optional 2G ein. Gäste müssen dann also beim Besuch genesen oder geimpft sein, getestet reicht nicht mehr. Entscheiden darf das der Veranstalter oder Betreiber. Ein positiver Schritt in die richtige Richtung?

Bundesweit gilt nach wie vor die 3G-Regel. Gäste müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein, um Zugang zu erhalten. Nach der optionalen 2G-Regelung können die Unternehmer entscheiden, ob sie diese anwenden mit dem Vorteil, dass für die Betriebe und die Gäste nahezu alle Corona Maßnahmen entfallen. Dies ist nur konsequent. Bei 2G können wir quasi wieder Gastgeber sein wie vor der Pandemie. Gleichwohl ist diese optionale 2G-Regelung nicht unumstritten – nicht nur in der Bevölkerung, auch bei uns in der Branche.