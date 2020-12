Dehoga-Hauptgeschäftsführerin „70 Prozent unserer Mitglieder haben akute Existenzangst“

Aber reagiert die Bundesregierung nicht doch mit sehr großzügigen, eigens aufgesetzten November- und Dezemberhilfen? In dieser Woche wird über den Bundeshaushalt 2021 beraten, der allein mehr als 200 Milliarden Euro Neuverschuldung vorsieht.

Derzeit sieht es aber leider so aus, als würden die Hilfen erst im Januar fließen. Wenn das tatsächlich so bliebe, müssen die Abschlagszahlungen vorab unbedingt großzügiger ausfallen. Die bisherige Deckelung bei 10.000 Euro reicht für kleinere Betriebe aus, keine Frage. Aber sie hilft einem großen Hotel, das allein 200.000 Euro Pacht im Monat zu bezahlen hat, trotzdem in keiner Weise weiter. Für die sind die geltenden Begrenzungen eine Katastrophe.